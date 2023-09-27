США приостанавливают негуманитарное содействие Габону после переворота в этой стране

Администрация США объявила о приостановке большей части негуманитарного содействия Габону после того, как в августе там произошел военный переворот, сообщает госдепартамент США.

"Власти США на время прекращают ряд зарубежных программ по содействию, которые идут на пользу правительству Габона, пока мы проводим оценку неконституционного вмешательства со стороны военных в этой стране", - говорится в коммюнике госдепа.

"Эта временная мера соответствует шагам, предпринятым Экономическим сообществом государств Центральной Африки, Африканским союзом и другими международными партнерами. Она будет действовать, пока мы разбираемся в том, что происходит в Габоне", - отмечается в документе.

Какие именно программы попали под эту меру, госдепартамент не сообщает.

В то же время госдепартамент США отметил, что "Вашингтон продолжит деятельность в Габоне, в том числе консульскую и дипломатическую поддержку гражданам США".

Группа военных в Габоне под командованием генерала Олиги Нгемы 30 августа объявила о низложении президента Али Бонго Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок.

Выступление военных произошло вскоре после объявления результатов президентских выборов. Согласно этим данным, Бонго Ондимба заручился поддержкой 67,24% избирателей. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными и распустили все институты власти.

4 сентября генерал Олиги Нгема стал президентом Габона на время переходного периода. Новый лидер страны был приведен к присяге Конституционным судом Габона.

По словам Нгемы, передача власти в стране гражданскому правительству будет происходить постепенно, чтобы "не повторить прошлых ошибок".

Генерал Нгема пообещал провести "свободные, прозрачные, честные и мирные выборы", но не уточнил, когда именно. Он также добавил, что перед повторными выборами необходимо провести референдум по вопросу принятия новой конституции.