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Карабах 27.09.2023 15:53

Алиев почтил память погибших во второй Карабахской войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева в среду посетили строящийся в Баку Парк Победы.

Президент и первая леди возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк, сообщает сайт главы государства.

Парк Победы, строящийся на проспекте 8 Ноября, охватит территорию площадью более 9 га. При входе на территорию использовано 44 арочных элемента. Арки ознаменуют начало символического пути к Победе (во второй Карабахской войне осенью 2020 года – ИФ). Высота арки на входном портале составит 44 метра, ширина – 22 метра. На арке будут имена героев Отечественной войны.

Дата Победы будет отмечена на символе «Железный кулак», который установят у главного входа в Музей Победы. «Железный кулак» станет символом единства лидера, народа, государства и армии, ставшего основой Победы. На стенах музея будут имена азербайджанских солдат и офицеров, погибших в Первой и Второй Карабахской войнах.

В переходе к парку будет установлен мемориальный памятник, посвященный 8 Ноября. Памятник станет воплощением двух мощных символов – Дня Победы и непоколебимого единства как символа вечности.

В Парке Победы также будут созданы тематический сад, каскад водопадов, Карабахский мемориальный сквер, общая смотровая площадка. В конце парка планируется построить площадь Флага Свободы. Мемориальный сквер будет разбит в конце парка.

На прилегающей к мемориальному скверу территории будут созданы уголки отдыха и установлены скамейки. В центре водного бассейна будет установлен Флаг Азербайджана. Дорога к площади Флага Свободы будет выложена 44 бронзовыми плитами как символ Отечественной войны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ПАРК/ПОБЕДЫ

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