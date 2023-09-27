Алиев почтил память погибших во второй Карабахской войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева в среду посетили строящийся в Баку Парк Победы.
Президент и первая леди возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк, сообщает сайт главы государства.
Парк Победы, строящийся на проспекте 8 Ноября, охватит территорию площадью более 9 га. При входе на территорию использовано 44 арочных элемента. Арки ознаменуют начало символического пути к Победе (во второй Карабахской войне осенью 2020 года – ИФ). Высота арки на входном портале составит 44 метра, ширина – 22 метра. На арке будут имена героев Отечественной войны.
Дата Победы будет отмечена на символе «Железный кулак», который установят у главного входа в Музей Победы. «Железный кулак» станет символом единства лидера, народа, государства и армии, ставшего основой Победы. На стенах музея будут имена азербайджанских солдат и офицеров, погибших в Первой и Второй Карабахской войнах.
В переходе к парку будет установлен мемориальный памятник, посвященный 8 Ноября. Памятник станет воплощением двух мощных символов – Дня Победы и непоколебимого единства как символа вечности.
В Парке Победы также будут созданы тематический сад, каскад водопадов, Карабахский мемориальный сквер, общая смотровая площадка. В конце парка планируется построить площадь Флага Свободы. Мемориальный сквер будет разбит в конце парка.
На прилегающей к мемориальному скверу территории будут созданы уголки отдыха и установлены скамейки. В центре водного бассейна будет установлен Флаг Азербайджана. Дорога к площади Флага Свободы будет выложена 44 бронзовыми плитами как символ Отечественной войны.
Б.Рустамбеков
Экспорт нефти по БТД в январе-августе увеличился на 6% - BIL
Нефть усилила подъем, Brent подорожала до $95,2 за баррель
Азербайджано-турецкий энергетический форум пройдет в Нахчыване 28-29 сентября
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГАТ планирует к началу 2025г реставрировать еще 44 дома в Хыналыге
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Шольц будет пытаться уговорить лидеров стран ЦА присоединиться к санкциям против России
КНДР решила выслать американского солдата Трэвиса Кинга
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС