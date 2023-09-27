Парламент Эстонии не принял повторно закон о сносе советских памятников, ранее отклоненный президентом

Парламент Эстонии на заседании решил не принимать повторно отклоненный президентом Аларом Карисом (Alar Karis) закон о сносе "красных памятников".
15 февраля парламент республики принял законопроект о поправках в законодательство, согласно которым устанавливается порядок устранения из публичного пространства советских памятников, прежде всего напоминающих о боевых действиях советских солдат по искоренению нацизма во время Второй мировой войны.
Специальная рабочая группа при правительстве рекомендовала удалить из публичного пространства 244 таких памятника, правительство выделило на эти цели 1,42 млн евро.
Глава государства Карис тогда не подписал законопроект, так как, по его мнению, он был "юридически неясным и потому противоречит Конституции".
Как отмечали депутаты, у парламента было две возможности: улучшить уже имеющийся законопроект или дать сигнал, чтобы министерство юстиции инициировало разработку совершенно нового документа.
Азербайджанские саперы обезвредили мины и боеприпасы в Карабахе
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в Карабахе и тематику мирного договора между Баку и Ереваном
Алиев обсудил со спецпредставителем президента США ситуацию в Карабахе
Equinor подписала 5-летний контракт на поставку 1,2 млрд куб. м газа в год с OMV
Польша и США подписали соглашение о строительстве первой АЭС в Польше
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГАТ планирует к началу 2025г реставрировать еще 44 дома в Хыналыге
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС