Парламент Эстонии не принял повторно закон о сносе советских памятников, ранее отклоненный президентом

Парламент Эстонии на заседании решил не принимать повторно отклоненный президентом Аларом Карисом (Alar Karis) закон о сносе "красных памятников".

15 февраля парламент республики принял законопроект о поправках в законодательство, согласно которым устанавливается порядок устранения из публичного пространства советских памятников, прежде всего напоминающих о боевых действиях советских солдат по искоренению нацизма во время Второй мировой войны.

Специальная рабочая группа при правительстве рекомендовала удалить из публичного пространства 244 таких памятника, правительство выделило на эти цели 1,42 млн евро.

Глава государства Карис тогда не подписал законопроект, так как, по его мнению, он был "юридически неясным и потому противоречит Конституции".

Как отмечали депутаты, у парламента было две возможности: улучшить уже имеющийся законопроект или дать сигнал, чтобы министерство юстиции инициировало разработку совершенно нового документа.