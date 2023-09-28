Сепаратист Давид Бабаян решил сдаться властям Азербайджана

Сепаратист Давид Бабаян, который занимал различные «должности» в незаконном сепаратистском режиме в Карабахском регионе Азербайджана, принял решение сдаться властям Азербайджана.

"Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования», сообщил Бабаян на своей странице в соцсети.

В связи с этим он принял решение сегодня направиться из Ханкенди в Шушу и сдаться правоохранительным органам Азербайджана.

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