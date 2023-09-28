Нефть перешла к снижению после резкого роста накануне

Цены на нефть начали снижаться днем в четверг после существенного подъема накануне на данных о сокращении запасов топлива в США, в том числе уменьшения резервов на терминале в Кушинге.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 подешевели на $0,31 (0,32%) - до $96,24 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,24 (0,26%) - до $93,44 за баррель.