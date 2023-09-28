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Карабах 28.09.2023 17:46

В первом ЖК в Джебраиле будет 718 квартир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился с ходом строительства первого жилого квартала в Джебраиле.

По информации на сайте главы государства, строительство Джебраильского жилого комплекса осуществляет Госагентство «MIDA».

Общая площадь комплекса составляет 7,9 га, будет возведено 33 четырех и пятиэтажных жилых здания.

В целом, в комплексе будет 718 квартир.

Минимальная площадь квартир составит 40 кв. м., максимальная – 120 кв. м.

Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью, газовыми, электрическими и водяными счетчиками.

На территории комплекса также будут построены детская и спортивная площадки, подземный и наземная автостоянки, социально-бытовые объекты.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДЖАБРАИЛ, Ж/К

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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