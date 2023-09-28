В первом ЖК в Джебраиле будет 718 квартир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился с ходом строительства первого жилого квартала в Джебраиле. По информации на сайте главы государства, строительство Джебраильского жилого комплекса осуществляет Госагентство «MIDA». Общая площадь комплекса составляет 7,9 га, будет возведено 33 четырех и пятиэтажных жилых здания. В целом, в комплексе будет 718 квартир. Минимальная площадь квартир составит 40 кв. м., максимальная – 120 кв. м. Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью, газовыми, электрическими и водяными счетчиками. На территории комплекса также будут построены детская и спортивная площадки, подземный и наземная автостоянки, социально-бытовые объекты. Б.Рустамбеков

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