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Дальнее зарубежье 29.09.2023 19:20

Агентство национальной безопасности США создает центр, который станет участвовать в разработке и внедрении искусственного интеллекта

Агентство национальной безопасности (АНБ) запускает центр безопасности искусственного интеллекта (ИИ), сообщил в четверг глава киберкомандования и директор АНБ генерал Пол Накасоне.

"Сегодня мы сохраняем преимущество в области искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Это преимущество искусственного интеллекта не следует воспринимать как должное", - заявил Накасоне.

Он уточнил, что центр безопасности ИИ будет включен в состав центра сотрудничества в области кибербезопасности АНБ.

Накасоне отметил, что центр будет работать как для обеспечения безопасности ИИ, так и для достижения цели содействия безопасной разработки и внедрению ИИ в рамках "наших систем национальной безопасности и нашей оборонно-промышленной системы".

Он добавил, что центр будет тесно сотрудничать с промышленностью США, национальными лабораториями, академическими кругами, министерством обороны, а также с международными партнерами.

Уходящего в отставку Накасоне на посту руководителя АНБ и Киберкомандования США сменит его заместитель Тимоти Хо.

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Тэги: США, АНБ, ИНТЕЛЛЕКТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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