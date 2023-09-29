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Дальнее зарубежье 29.09.2023 15:02

Орбан поставил под сомнение скорое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешняя ситуация на Украине сильно затрудняет начало переговоров о ее возможном присоединении к ЕС.

"Когда мы обсуждаем в Брюсселе этой осенью будущее Украины, нам не избежать вопроса: можем ли мы всерьез говорить о членстве такой страны в союзе?" - приводит в пятницу агентство Associated Press слова Орбана.

"Мы вообще можем начать переговоры со страной, находящейся в состоянии войны? Мы не знаем размеры территории страны, пока она ведет войну, и мы не знаем численность ее населения, потому что оно бежит из страны", - продолжил премьер Венгрии.

Орбан напомнил, что для вступления Украины в ЕС потребуется согласие властей всех 27 стран Евросоюза, в том числе, парламента Венгрии. При этом премьер уточнил, что не наблюдает "необоримого желания в парламенте в ближайшие два года голосовать за членство Украины в ЕС".

Он резюмировал, что ЕС придется проделать долгую работу прежде, чем принять решение хотя бы о старте переговоров относительно вероятного вступления Украины в ЕС.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источники, что Еврокомиссия (ЕК) склоняется к тому, чтобы в октябре рекомендовать начать переговоры о возможном присоединении Украины к ЕС. После того, как ЕК даст рекомендацию, этот вопрос будет передан на рассмотрение лидерам стран Евросоюза. Это, вероятнее всего, случится на саммите в декабре. В случае положительного решения саммита на Украине начнется длительный процесс реформ и других изменений для соответствия законодательству ЕС более чем в 30 сферах, говорилось в публикации.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью The Washington Post выразила уверенность в том, что рано или поздно в будущем Украина станет частью ЕС. Однако, по ее словам, для этого стране необходимо провести реформы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, отмыванием денег. Фон дер Ляйен отказалась называть какие-либо возможные сроки вступления Украины в ЕС.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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