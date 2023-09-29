Премьер Азербайджана и вице-премьер РФ обсудили конкретные предложения по реализации ряда проектов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 29 сентября в рамках рабочего визита в Душанбе провел встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. «На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-российского стратегического партнерства. Подчеркнута важность усилий глав государств по обеспечению поступательного развития двусторонних отношений по всему спектру направлений», - сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана. По ее информации, стороны также рассмотрели «конкретные предложения по реализации ряда проектов в различных сферах сотрудничества». Р.Ахмедов

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