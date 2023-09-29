Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7985 RUR   0.0175 GBR   2.0778 TRY   0.0619

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 91,71 -1,97 Brent 95.38 -1.17

Внешняя политика 29.09.2023 15:03

Премьер Азербайджана и вице-премьер РФ обсудили конкретные предложения по реализации ряда проектов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 29 сентября в рамках рабочего визита в Душанбе провел встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

«На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-российского стратегического партнерства. Подчеркнута важность усилий глав государств по обеспечению поступательного развития двусторонних отношений по всему спектру направлений», - сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

По ее информации, стороны также рассмотрели «конкретные предложения по реализации ряда проектов в различных сферах сотрудничества».

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АСАДОВ, РФ, ОТНОШЕНИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az