Сарсангское водохранилище в Карабахе находится под контролем сотрудников Госагентства водных ресурсов Азербайджана

Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана контролируют Сарсангское водохранилище.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве, после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском рeгионе страны 19-20 сентября, водохранилище перешло под контроль Азербайджана.

«В настоящее время эксплуатация Сарсангского водохранилища осуществляется Госагентством водных ресурсов Азербайджана», - отметили в ведомстве.

Сарсангского водохранилище было сдано в эксплуатацию в 1976 году и построено на реке Тертерчай. Общий объем водохранилища составляет 556 млн кубометров воды, из которых 500 млн кубометров полезный.

Площадь водохранилища – 1,346 тыс. га, длина береговой линии – 50,25 км.

Вода из водохранилища позволит орошать 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдеринском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском, Бардинском и Геранбойском районах.

Б.Рустамбеков