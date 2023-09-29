Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7985 RUR   0.0175 GBR   2.0778 TRY   0.0619

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 91,71 -1,97 Brent 95.38 -1.17

Карабах 29.09.2023 15:50

Сарсангское водохранилище в Карабахе находится под контролем сотрудников Госагентства водных ресурсов Азербайджана

Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана контролируют Сарсангское водохранилище.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве, после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском рeгионе страны 19-20 сентября, водохранилище перешло под контроль Азербайджана.

«В настоящее время эксплуатация Сарсангского водохранилища осуществляется Госагентством водных ресурсов Азербайджана», - отметили в ведомстве.

Сарсангского водохранилище было сдано в эксплуатацию в 1976 году и построено на реке Тертерчай. Общий объем водохранилища составляет 556 млн кубометров воды, из которых 500 млн кубометров полезный.

Площадь водохранилища – 1,346 тыс. га, длина береговой линии – 50,25 км.

Вода из водохранилища позволит орошать 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдеринском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском, Бардинском и Геранбойском районах.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: САРСАНГ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ, КОНТРОЛЬ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az