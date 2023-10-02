Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021г

Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021 году по сравнению с $2,8 трлн годом ранее, говорится в исследовании банка Wells Fargo и некоммерческой организации Latino Donor Collaborative (LDC).
Если бы латиноамериканское население являлось отдельной страной, объем её ВВП занял бы пятое место в мире сразу после Германии, но превышая экономику таких государств, как Великобритания, Индия, Франция и Италия.
Латиноамериканцы обеспечили 20,9% роста реального ВВП США в 2011-2021 гг. За это десятилетие их доходы увеличивались в среднем за год на 4,7% (составив $1,67 трлн в 2021 году), в то время как повышение доходов у других групп населения составило всего 1,9%. Тем не менее разрыв по заработной плате сохраняется, и средняя зарплата латиноамериканцев составляет 80% от доходов белого населения нелатиноамериканского происхождения.
Хотя латиноамериканцы проживают по всей стране, наиболее заметен их вклад в экономику штатов Калифорния ($682 млрд), Техас ($465 млрд) и Флорида ($240 млрд). Латиноамериканская экономика Калифорнии заняла бы 21-е место в мире среди государств, между Польшей и Швейцарией.
"Если вы посмотрите на графики, которые есть в нашем исследовании, то увидите, что рост в 48 из 50 штатов связан с латиноамериканской частью населения", - заявил глава LDC Сол Трухильо в интервью CNBC.
По данным Бюро переписи США, в 2021 году в стране проживало 62,6 млн латиноамериканцев, что составляет почти 19% населения.
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