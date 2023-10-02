Дело в отношении Хачатуряна направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд – генпрокурор Азербайджана

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил о завершении предварительного следствия по делу в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в массовых убийствах азербайджанцев в Карабахе.
«29 сентября предварительное следствие по уголовному делу (в отношении Хачатряна – ИФ) было завершено, дело направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд», - заявил Алиев госинформагентству АЗЕРТАДЖ.
Он отметил, что в результате нападения националистических вооруженных формирований при участии Хачатуряна в селе Мешали (Карабахский регион) были убиты 27 человек, 21 человек получил различные телесные повреждения, 2 человека взяты в заложники, 340 человек переселены с мест постоянного проживания в другие районы Азербайджана.
Жителям села нанесен в общей сложности ущерб на сумму 13 млн 568,06 тыс. манатов (около $8 млн по текущему курсу), государству – 130,8 тыс. манатов.
Как сообщали ранее в Генпрокуратуре Азербайджана, Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана 29 июля 2023 года при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин» с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
По версии следствия, 22 декабря 1991 года гражданин Азербайджана Хачатурян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района бывшей НКАО, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди и другие лица армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село.
В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатуряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджана.
Он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
Р.Керимов
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