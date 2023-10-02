Британия перебросила в Польшу истребители Typhoon

Британские истребители Typhoon прибыли для совместного патрулирования воздушного пространства Польши, сообщил в понедельник глава польского Минобороны Мариуш Блащак.
"Истребители Typhoon королевских ВВС уже находятся в Польше. Британские пилоты вместе с нашими пилотами F-16 будут патрулировать воздушное пространство Польши. Таков результат моих бесед с министром национальной обороны Великобритании", - написал польский министр в соцсетях.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил польским СМИ, что "в ответ на просьбы наших польских друзей Typhoon британских ВВС заходят на посадку в Польше, пока я выступаю, чтобы поддержать нашего союзника по НАТО перед лицом растущей угрозы российского вмешательства".
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