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Дальнее зарубежье 02.10.2023 22:03

Британия перебросила в Польшу истребители Typhoon

Британские истребители Typhoon прибыли для совместного патрулирования воздушного пространства Польши, сообщил в понедельник глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

"Истребители Typhoon королевских ВВС уже находятся в Польше. Британские пилоты вместе с нашими пилотами F-16 будут патрулировать воздушное пространство Польши. Таков результат моих бесед с министром национальной обороны Великобритании", - написал польский министр в соцсетях.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил польским СМИ, что "в ответ на просьбы наших польских друзей Typhoon британских ВВС заходят на посадку в Польше, пока я выступаю, чтобы поддержать нашего союзника по НАТО перед лицом растущей угрозы российского вмешательства".

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Тэги: ПОЛЬША, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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