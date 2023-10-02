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Внешняя политика 02.10.2023 16:41

Посол Азербайджана в Ашхабаде вручил копии верительных грамот главе МИД Туркменистана

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов сообщил, что вручил копии верительных грамот вице-премьеру и министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

«Для меня большая честь вручить копии верительных грамот заместителю председателя кабинета министров и министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову», - написал Гезалов в понедельник в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа 2023 года подписал распоряжение о назначении Гезалова новым послом страны в Туркменистане.

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, ТУРКМЕНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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