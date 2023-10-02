Посол Азербайджана в Ашхабаде вручил копии верительных грамот главе МИД Туркменистана

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов сообщил, что вручил копии верительных грамот вице-премьеру и министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову. «Для меня большая честь вручить копии верительных грамот заместителю председателя кабинета министров и министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову», - написал Гезалов в понедельник в соцсети «Х» (ранее твиттер). Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа 2023 года подписал распоряжение о назначении Гезалова новым послом страны в Туркменистане. Р.Керимов

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