ВС Азербайджана уже конфисковали у армянских военных в Карабахе свыше 30 единиц бронетехники

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленную информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана. По состоянию на 18:00 2 октября конфисковано следующее оружие: стрелковое - 2608 единиц, гранатометы - 235 ед., пушки и гаубицы - 60 ед., минометы - 64 ед., противотанковое вооружение - 58 ед., вооружение ПВО - 165 ед. Конфискованная техника: бронетехника - 31 ед., автомобильная - 265 ед., прицепы - 23 ед., вспомогательная - 9 ед. Боеприпасы: ракеты – 1700 ед., пушечные и гаубичные снаряды - 5177 ед., зенитно-артиллерийские снаряды – 31 тыс. 771 ед., минометные снаряды - 12806 ед., гранаты – 5880 ед., ручные гранаты - 3068 ед., патроны - 2 млн 9 тыс. 970 ед., другие боеприпасы – 5 778 ед. По конфискованным приборам ситуация следующая: оптические - 314 ед., другие - 38 ед., по снаряжению: средства индивидуальной экипировки - 1027 ед., установки для различных видов оружия - 15 ед., другие - 3323 ед. Н.Аббасова

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