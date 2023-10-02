Норвегия ввела против РФ санкции, во многом повторяющие 11-й санкционный пакет ЕС

Власти Норвегии в понедельник ввели санкции, которые в основном соответствуют 11-му пакету антироссийских мер ЕС, сообщает норвежский МИД.

"Новый раунд санкций во многом соответствует мерам из 11-го пакета санкций ЕС", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что новые санкции, предусматривают, в частности, дополнительные запреты на транзит через РФ товаров, которые могут способствовать развитию российского оборонного сектора и увеличению технологического потенциала России, а также товаров, которые можно использовать в авиакосмической промышленности.

Кроме того, в рамках этого пакета санкций Осло запрещает проезд по своей территории грузовикам с прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России.

При этом подчеркивается, что Норвегия ввела санкции с некоторыми исключениями, а также не стала принимать ряд мер ЕС. Так, например, ЕС в рамках 11-го пакета запретил на заход в свои порты танкеров, осуществляющих перевалку с судна на судно нефти РФ, в тех случаях, когда "соответствующие власти имеют основания полагать, что эти суда имеют отношение к нарушению запрета на импорт в ЕС российской нефти и нефтепродуктов, доставляемых морским путем". В пресс-релизе МИД Норвегии отмечается, что в Осло все еще изучают, как лучше всего реализовать этот запрет.

11-й пакет санкций ЕС вступил в силу 23 июня. Под них попали более 100 физлиц и структур, также в рамках мер ввели экспортные ограничения в отношении 87 компаний. Сообщалось, что этот пакет также нацелен на борьбу против обхода санкций. Более того, меры ЕС предусматривали "расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, например, передовых технологий, авиационных материалов, экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию". Также союз "распространил запрет на экспорт автомобилей класса люкс на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1900 см3, а также на все электрические и гибридные транспортные средства". Помимо этого, ЕС ввел "полный запрет на некоторые типы компонентов машин".

Власти ЕС также запретили импорт сталепродукции и изделий, для производства которых использовался металл из РФ.