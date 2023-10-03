Сунак в разговоре с лидерами стран G7 и НАТО призвал приложить усилия для экспорта зерна с Украины

Премьер Великобритании Риши Сунак во вторник в телефонном разговоре с лидерами стран G7 и НАТО призвал вести совместную работу для вывоза с Украины зерна, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер заявил о необходимости совместной работы по транспортировке с Украины как можно больше ее зерна", - говорится в пресс-релизе от канцелярии премьера.

Кроме того, Сунак подчеркнул, что Лондон продолжит оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь столько, сколько потребуется.

Ранее во вторник журналисты пула Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с союзниками и партнерами с целью координации помощи для Украины.

По данным Associated Press, в разговоре с Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном приняли участие лидеры Канады, ФРГ, Италии, Японии, Румынии, Британии, Польши, глава МИД Франции Катрин Колонна, глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг.