ЕС планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Власти ЕС нацелены на то, чтобы не позднее декабря объявить о старте переговоров о возможном присоединении Украины к Евросоюзу, сообщает во вторник Politico со ссылкой на источники.
"По словам дипломатов, знающих об этих планах, лидеры ЕС готовятся к тому, чтобы до конца года дать Киеву "зеленый свет" на начало официальных переговоров на вступление в союз 27 государств", - информирует издание.
При этом, по словам неназванного представителя ЕС, в ноябре Еврокомиссия (ЕК) должна представить доклад на тему того, насколько Украина, получившая статус страны-кандидата на вступление в союз, и другие государства, желающие оказаться в нем, удовлетворяют требованиям, предъявляемым при вхождении в ЕС.
Другой дипломат ЕС пояснил, что после одобрения этого доклада ЕК должна рекомендовать начать переговоры, против чего членам Евросоюза будет трудно возразить.
"Политическое стремление к этому будет столь сильно, что отдельное государство ЕС не сможет ему противиться. Предполагается, что к декабрю Европейский совет решит начать переговоры", - утверждал источник.
Однако, напоминает Politico, пока Украина выполнила лишь часть условий, выдвинутых ЕК, и что к моменту саммита ЕС в середине декабря полностью завершить эту задачу может и не получится. В связи с этим лидеры ЕС могут дать добро на переговоры, даже не согласовав их юридические рамки.
"Цель - дать политическое согласие в декабре на старт переговоров", - подчеркнул один из источников издания.
Другой из них заверил, что Украина делает успехи на пути в ЕС, и что единственный вопрос, который как кажется, вызывает проблемы в краткосрочной перспективе, относится к положению меньшинств на Украине.
Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источники, что ЕК склоняется к тому, чтобы в октябре рекомендовать начать переговоры о возможном присоединении Украины к ЕС. После того, как ЕК даст рекомендацию, этот вопрос передадут на рассмотрение лидерам стран Евросоюза. Это, вероятнее всего, случится на саммите в декабре. В случае положительного решения саммита на Украине начнется длительный процесс реформ и других изменений для соответствия законодательству ЕС более чем в 30 сферах, говорилось в публикации.
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