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СНГ 04.10.2023 12:29

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в 13 октября в Бишкеке

Заседание Совета глав государств СНГ состоится в следующую пятницу в Бишкеке, сообщает в среду пресс-служба киргизского президента со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации президента Муратбека Азымбакиева.

"Под председательством президента Кыргызстан Садыра Жапарова в Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ", - сообщил Азымбакиев.

По его словам, в ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств - участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается, что в саммите СНГ примут участие главы государств Содружества.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СНГ, САММИТ


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