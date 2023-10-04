Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в 13 октября в Бишкеке

Заседание Совета глав государств СНГ состоится в следующую пятницу в Бишкеке, сообщает в среду пресс-служба киргизского президента со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации президента Муратбека Азымбакиева. "Под председательством президента Кыргызстан Садыра Жапарова в Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ", - сообщил Азымбакиев. По его словам, в ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств - участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что в саммите СНГ примут участие главы государств Содружества.

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