В Баку обвинили Ереван в создании препятствий для реинтеграции армян Карабаха

Государственная миграционная служба Азербайджана заявила, что в Армении всячески препятствуют процессу реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
В заявлении Службы, которое поступило в среду в агентство «Интерфакс-Азербайджан», отмечается, что ряд интернет провайдеров в Армении заблокировали доступ к некоторым доменам, принадлежащим госструктурам Азербайджана.
«По итогам наблюдений, проведенных Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, выяснилось, что запущенный портал reintegration.gov.az для реинтеграции армян Карабаха также был заблокирован действующими в Армении провайдерами. В целях обеспечения доступа к порталу людей с территории Армении реальный IP-адрес домена reintegration.gov.az был скрыт специалистами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и защищен от блокировки. Доступ к сайту reintegration.gov.az для людей с территории Армении восстановлен», - подчеркивает Служба.
Ведомство также подчеркивает, что в последние дни на портал reintegration.gov.az, на сайты, принадлежащие государственным учреждениям, активно наблюдаются DDOS и другие кибератаки.
«В результате принятых превентивных мер обеспечивается надежная защита и бесперебойная работа всех информационных ресурсов, подключенных к сети AzStateNet», подчеркивает Служба.
Х.Насирзаде
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