Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

Азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили в среду, что намеченная на 5 октября в Гранаде встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии президента Евросоюза Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона отменена.

«Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров», - сказал диписточник.

При этом источник указывает, что президент Азербайджана в Гранаду не летит.

По словам источника, последние заявления Армении, Франции, Германии и, наконец, Мишеля ясно дали понять, что на этой платформе царит антиазербайджанская атмосфера. Заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению показали, что Париж занимает почти враждебную позицию по отношению к Азербайджану.

«Прозвучавшие в ходе вояжа Катрин Колонны в Армению заявления и замечания разрушили последние иллюзии по поводу «важности» встречи в Гранаде. На таком фоне Азербайджан отказался от этой встречи. По этой причине, президент Азербайджана в Гранаду не летит», - отметил он.

По его словам, Азербайджан не видит смысла во встречах в таком формате, так как участия в этом формате. Баку считает, что региональные проблемы должны решаться с участием стран региона.

При этом источник подчеркнул, что «если в повестке дня будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, то Азербайджан может принять в нем участие. Однако любой формат, в котором представлена Франция, для нашей страны неприемлем. Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция», - добавил источник.

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