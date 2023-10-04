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Дальнее зарубежье 04.10.2023 23:39

Германия намерена поставить Украине системы ПВО для защиты поставок зерна

Власти ФРГ намереваются направить Украине дополнительные системы ПВО с целью защитить вывоз зерна из этой страны, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Они заявили на условиях анонимности, что Берлин поставит дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и больше десятка систем Gepard, которые будут обеспечивать прикрытие поставок, идущих вдоль южного побережья Украины в Румынию", - информирует агентство.

Ожидается, что эти вооружения прибудут на Украину до конца года; затем Киев должен получить еще IRIS-T - по мере их производства Германией.

Источники не стали раскрывать информацию, что за маршруты будут прикрывать данные системы ПВО, и какие еще возможности Берлин может включить в новый пакет помощи Украине.

Немецкий депутат Маркус Фабер подтвердил, что Украина получит дополнительные установки IRIS-T и Gepard, а также боеприпасы, но подробности приводить не стал.

По данным Bloomberg, Gepard имеет дальность действия 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системы ПВО можно использовать для защиты портовой инфраструктуры, процесса погрузки зерна на суда и при их выходе в море.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ФРГ, ПВО, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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