Германия намерена поставить Украине системы ПВО для защиты поставок зерна

Власти ФРГ намереваются направить Украине дополнительные системы ПВО с целью защитить вывоз зерна из этой страны, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.
"Они заявили на условиях анонимности, что Берлин поставит дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и больше десятка систем Gepard, которые будут обеспечивать прикрытие поставок, идущих вдоль южного побережья Украины в Румынию", - информирует агентство.
Ожидается, что эти вооружения прибудут на Украину до конца года; затем Киев должен получить еще IRIS-T - по мере их производства Германией.
Источники не стали раскрывать информацию, что за маршруты будут прикрывать данные системы ПВО, и какие еще возможности Берлин может включить в новый пакет помощи Украине.
Немецкий депутат Маркус Фабер подтвердил, что Украина получит дополнительные установки IRIS-T и Gepard, а также боеприпасы, но подробности приводить не стал.
По данным Bloomberg, Gepard имеет дальность действия 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системы ПВО можно использовать для защиты портовой инфраструктуры, процесса погрузки зерна на суда и при их выходе в море.
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