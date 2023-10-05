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05.10.2023 14:02

"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию

Азербайджанский путешественник Азер Гариб представил фильм под названием « Bir səfərin izi ilə», посвященный официальному визиту Общенационального лидера Гейдара Алиева в Италию в 1997 году. Презентация фильма состоялась 4 октября в кинотеатре «Низами».

Этот интересный проект ведет нас по историческим городам Италии, которые посетил Гейдар Алиев, показывая нам неофициальные аспекты официального визита.

Вместе с путешественником зритель отправится в удивительное путешествие по Риму, Неаполю, Помпеям и острову Капри, запечатлевая необычные моменты визита.

Азер Гариб, известный журналист и автор идеи фильма, также подчеркнул, что в данном формате будут созданы другие фильмы, рассказывающие об интересных подробностях четырёх визитов Общенационального лидера.

Данный проект стал реальностью благодаря поддержке авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», чья социальная миссия направлена на развитие культуры и сохранение наследия страны.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»

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