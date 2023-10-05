Цены на нефть снижаются после утреннего роста

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в четверг после утреннего роста.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 подешевели на $1,13 (1,32%) - до $84,68 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,32 (1,57%) - до $82,9 за баррель.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти и резкий скачок резервов бензина в стране на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей.