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Внешняя политика 05.10.2023 17:19

Баку и Астана «сверили часы» по двусторонним и региональным вопросам

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Казахстана в Баку Алимом Байелем.

«На встрече с удовлетворением отмечено ускорение темпов двусторонней кооперации. Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено тематике транспортно-логистического сотрудничества и коммуникаций. Также была подчеркнута важность предстоящего 10-го юбилейного Саммита Организации тюркских государств, который состоится 3 ноября 2023 г. в Астане», - сообщает дипмиссия Казахстана.

Гаджиев на встрече поблагодарил Казахстан за поддержку и конструктивный подход к развитию двусторонних и многосторонних отношений, решению региональных вопросов.

В свою очередь, посол Байель отметил, что Казахстан выступает за мир и взаимовыгодное сотрудничество в регионе.

«Стороны договорились продолжить сложившуюся практику регулярных встреч для сверки часов», - подчеркивает посольство Казахстана в Азербайджане.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, КАЗАХСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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