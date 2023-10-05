Баку и Астана «сверили часы» по двусторонним и региональным вопросам

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Казахстана в Баку Алимом Байелем.
«На встрече с удовлетворением отмечено ускорение темпов двусторонней кооперации. Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено тематике транспортно-логистического сотрудничества и коммуникаций. Также была подчеркнута важность предстоящего 10-го юбилейного Саммита Организации тюркских государств, который состоится 3 ноября 2023 г. в Астане», - сообщает дипмиссия Казахстана.
Гаджиев на встрече поблагодарил Казахстан за поддержку и конструктивный подход к развитию двусторонних и многосторонних отношений, решению региональных вопросов.
В свою очередь, посол Байель отметил, что Казахстан выступает за мир и взаимовыгодное сотрудничество в регионе.
«Стороны договорились продолжить сложившуюся практику регулярных встреч для сверки часов», - подчеркивает посольство Казахстана в Азербайджане.
Р.Ахмедов
Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана и bp согласовали правила охраны объектов
Внешнеторговый дефицит США в августе упал до минимума за 3 года
Города Шуша выбран туристической столицей ОЭС на 2026 год
Араику Арутюняну предъявлены обвинения по 9 статьям УК Азербайджана
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Путин обвиняет США в попытках подменить международное право колониальным мышлением
ООН пытается помочь 18 млн человек в Судане, ей мешает нехватка финансов и вмешательство участников конфликта
Глава МИД Китая встретился в Тибете с министром иностранных дел талибов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
Станьте частью обновленной концепции “Nar” и выигрывайте призы!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС