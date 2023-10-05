Баку и Астана «сверили часы» по двусторонним и региональным вопросам

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Казахстана в Баку Алимом Байелем.

«На встрече с удовлетворением отмечено ускорение темпов двусторонней кооперации. Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено тематике транспортно-логистического сотрудничества и коммуникаций. Также была подчеркнута важность предстоящего 10-го юбилейного Саммита Организации тюркских государств, который состоится 3 ноября 2023 г. в Астане», - сообщает дипмиссия Казахстана.

Гаджиев на встрече поблагодарил Казахстан за поддержку и конструктивный подход к развитию двусторонних и многосторонних отношений, решению региональных вопросов.

В свою очередь, посол Байель отметил, что Казахстан выступает за мир и взаимовыгодное сотрудничество в регионе.

«Стороны договорились продолжить сложившуюся практику регулярных встреч для сверки часов», - подчеркивает посольство Казахстана в Азербайджане.

Р.Ахмедов