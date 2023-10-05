Гаджиев рассказал о причинах отказа Азербайджана от участия во встрече в Гранаде

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев объяснил отказ Баку от участия в планируемой ранее встрече в Гранаде предвзятой политикой Парижа и отсутствием согласия по вопросу участия в ней Анкары.

«Азербайджан принял решение не участвовать во встрече в Гранаде (5 октября – ИФ) из-за предвзятой политики милитаризации и действий Франции, которые серьезно подрывают региональный мир и стабильность на Южном Кавказе и ставят под угрозу политику Европейского союза в отношении региона, и отсутствия согласия по вопросу участия в пятисторонней встрече Турции как региональной державы, несмотря на настойчивые требования официального Баку», - написал Гаджиев в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Он добавил, что в Баку «также поддержали участие Испании как принимающей страны в этом формате».

Как сообщалось ранее, 5 октября на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде должна была состояться встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и Евросовета, а также канцлера Германии и президента Франции.

Р.Керимов