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Внешняя политика 05.10.2023 17:35

Гаджиев рассказал о причинах отказа Азербайджана от участия во встрече в Гранаде

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев объяснил отказ Баку от участия в планируемой ранее встрече в Гранаде предвзятой политикой Парижа и отсутствием согласия по вопросу участия в ней Анкары.

«Азербайджан принял решение не участвовать во встрече в Гранаде (5 октября – ИФ) из-за предвзятой политики милитаризации и действий Франции, которые серьезно подрывают региональный мир и стабильность на Южном Кавказе и ставят под угрозу политику Европейского союза в отношении региона, и отсутствия согласия по вопросу участия в пятисторонней встрече Турции как региональной державы, несмотря на настойчивые требования официального Баку», - написал Гаджиев в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Он добавил, что в Баку «также поддержали участие Испании как принимающей страны в этом формате».

Как сообщалось ранее, 5 октября на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде должна была состояться встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и Евросовета, а также канцлера Германии и президента Франции.

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, ГРАНАДА

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