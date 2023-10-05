Санкции против Азербайджана будут контрпродуктивными - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что санкции против Азербайджана будут контрпродуктивными.

«Санкции против Азербайджана будут контрпродуктивны и не позволят наилучшим образом защитить территорию Армении», - сказал Макрон, слова которого приводят западные СМИ.

По его мнению, Европе нужно продолжать диалог с Азербайджаном.

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