Санкции против Азербайджана будут контрпродуктивными - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что санкции против Азербайджана будут контрпродуктивными.
«Санкции против Азербайджана будут контрпродуктивны и не позволят наилучшим образом защитить территорию Армении», - сказал Макрон, слова которого приводят западные СМИ.
По его мнению, Европе нужно продолжать диалог с Азербайджаном.
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