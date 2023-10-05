Кафедральный собор и церковь в Ханкенди находятся под охраной полиции – МВД Азербайджана

Монастырь Амарас в Ходжавендском районе (Карабахский регион Азербайджана), монастырь Гандзасар в Кяльбаджарском районе, кафедральный собор и церковь в городе Ханкенди находятся под охраной полиции, заявляет МВД Азербайджана. «Во всех районах, входящих в Карабахский экономический район, безопасность и охрана материально-культурных памятников обеспечивается сотрудниками полиции», - подчеркивает пресс-служба ведомства. Отдел новостей

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