Взрывы прогремели в ряде городов вокруг столицы Израиля

Взрывы были слышны в городах вокруг Тель-Авива и за пределами Иерусалима, сообщает "Джерузалем пост" в субботу.
Газета отмечает, что пока "никаких подробностей о происхождении взрывов от армии обороны Израиля не поступало".
Ранее издание информировало о том, что сигналы тревоги, свидетельствующие об опасности ракетного нападения, были активированы в ряде районов страны.
Сирены были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве.
В свою очередь газета "Таймс оф Израэл" сообщила, что "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля".
По ее данным, в результате по меньшей мере пять человек были ранены, один находится в критическом состоянии.
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