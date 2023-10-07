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Дальнее зарубежье 07.10.2023 10:20

Взрывы прогремели в ряде городов вокруг столицы Израиля

Взрывы были слышны в городах вокруг Тель-Авива и за пределами Иерусалима, сообщает "Джерузалем пост" в субботу.

Газета отмечает, что пока "никаких подробностей о происхождении взрывов от армии обороны Израиля не поступало".

Ранее издание информировало о том, что сигналы тревоги, свидетельствующие об опасности ракетного нападения, были активированы в ряде районов страны.

Сирены были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве.

В свою очередь газета "Таймс оф Израэл" сообщила, что "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля".

По ее данным, в результате по меньшей мере пять человек были ранены, один находится в критическом состоянии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРЕНЫ, РАКЕТЫ, ВЗРЫВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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