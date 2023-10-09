Бахрейн вслед за ОАЭ осудил ХАМАС за похищение израильских граждан

Власти Бахрейна вслед за ОАЭ осудили похищение гражданских лиц в Израиле бойцами ХАМАС и призвали к прекращению эскалации, сообщается в понедельник на сайте МИД королевства.
"Министерство осуждает (...) похищение мирных граждан из их домов в качестве заложников", - говорится в заявлении МИД королевства.
Бахрейн назвал происходящее "опасной эскалацией" и призвал прекратить боевые действия. В МИД королевства выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей.
Также МИД призывает международное сообщество вмешаться и способствовать прекращению огня и защите гражданского населения, а также продвигать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех людей в регионе.
В воскресенье власти ОАЭ также призвали прекратить насилие и защитить мирных граждан. Атаки ХАМАС по населенным пунктам в королевстве назвали серьезной эскалацией. В заявлении отмечается, что в ОАЭ "потрясены сообщениями о том, что израильские мирные жители были похищены как заложники из их домов".
Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.
С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.
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