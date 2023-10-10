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10.10.2023 13:28

ТуранБанк выбран Центробанком агентом по продаже инвестиционных денежных знаков

ТуранБанк выбран Центральным банком в качестве торгового агента для обеспечения реализации денежных знаков инвестиционного назначения и осуществления их выкупа.

Так, по случаю 100-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева осуществляется продажа и выкуп инвестиционных денежных знаков различного веса. Они изготовлены из высококачественного азербайджанского золота и впервые были выпущены в нашей стране Центральным банком 10 мая 2023 года. Также организована экспертиза выкупленных денежных знаков. В случае положительного результата экспертизы ТуранБанк в тот же день выплатит стоимость лицу, предъявившему данные денежные знаки.

К вашему сведению, все юбилейные, памятные и инвестиционные денежные знаки, выпущенные Центробанком, являются законным платежным средством номинальной стоимости на территории Азербайджанской Республики, и информация об их остатках и ценах ежедневно размещается на официальном сайте Центрального Банка.

TуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 20-ти точках продаж. Подробную информацию о сети обслуживания TуранБанка по стране вы можете получить, перейдя поссылке. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, вы можете получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, посетивофициальный сайтТуранБанка или подписавшись на его страницы в социальных сетях (Facebook,Instagramи др.).

ТуранБанк

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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