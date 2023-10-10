Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo App

Yelo Bank продолжает внедрять полезные инновации в своих онлайн-услугах. Теперь через приложение Yelo App банка можно оплачивать услуги ведущих учебных заведений страны. На данный момент доступны оплаты для следующих учреждений:
Для использования услуги просто выберите раздел "Образование" в меню "Оплата" в приложении Yelo App, затем введите платежные данные, запрошенные образовательным учреждением (ID студента, FIN-код родителя и т. д.). Всего несколько кликов и вы без проблем оплатите свои образовательные услуги. С этим нововведением Yelo App вы можете экономить свое время и инвестировать его в свое образование.
Yelo App стремится расширить свои возможности, целью которых является обновление и упрощение банковского опыта клиентов. Теперь в приложении можно выполнять многие операции, к которым мы привыкли в банке, всего за несколько кликов. Не зря в прошлом году Yelo App было признано лучшим мобильным приложением на конференции "Mobile Banking Day Baku", прошедшей оценку по 1000 критериям. Установите Yelo App на ваш смартфон и наслаждайтесь этим удобством:bit.ly/ylmbltb
Подробнее об оплате образовательных услуг:bit.ly/tehsil-odenisleri
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Yelo Bank – Яркий банкинг!
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