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10.10.2023 14:21

Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo App

Yelo Bank продолжает внедрять полезные инновации в своих онлайн-услугах. Теперь через приложение Yelo App банка можно оплачивать услуги ведущих учебных заведений страны. На данный момент доступны оплаты для следующих учреждений:

  • ADA University
  • Школа ADA
  • Европейская азербайджанская школа
  • ATL academy
  • Азербайджанский Британский Колледж
  • Baku Oxford School
  • Dunya School
  • Лицей Kaspi
  • Лицей Hədəf
  • Национальная Авиационная Академия
  • Онлайн экзаменационный центр
  • Учебный центр 21-го века

Для использования услуги просто выберите раздел "Образование" в меню "Оплата" в приложении Yelo App, затем введите платежные данные, запрошенные образовательным учреждением (ID студента, FIN-код родителя и т. д.). Всего несколько кликов и вы без проблем оплатите свои образовательные услуги. С этим нововведением Yelo App вы можете экономить свое время и инвестировать его в свое образование.

Yelo App стремится расширить свои возможности, целью которых является обновление и упрощение банковского опыта клиентов. Теперь в приложении можно выполнять многие операции, к которым мы привыкли в банке, всего за несколько кликов. Не зря в прошлом году Yelo App было признано лучшим мобильным приложением на конференции "Mobile Banking Day Baku", прошедшей оценку по 1000 критериям. Установите Yelo App на ваш смартфон и наслаждайтесь этим удобством:bit.ly/ylmbltb

Подробнее об оплате образовательных услуг:bit.ly/tehsil-odenisleri

У вас есть дополнительные вопросы по оплате обучения? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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