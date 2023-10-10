Пашинян не приедет на саммит СНГ в Бишкек

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в заседании Совета глав государств (СГГ) СНГ.
"Состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сообщили во вторник в пресс-службе киргизского лидера.
В ходе беседы Пашинян с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ, сказано в сообщении.
Кроме того, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, включая предстоящее заседание Совета глав государств - участников СНГ, которое состоится в Бишкеке 13 октября.
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