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Дальнее зарубежье 11.10.2023 17:02

Роберт Фицо договорился с двумя партиями о формировании коалиционного правительства Словакии

Лидер словацкой партии "Курс - социальная демократия" Роберт Фицо, получивший мандат на формирование правительства, подписал соглашение с двумя другими партиями о создании правящей коалиции, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Подписанный в среду меморандум предусматривает создание коалиции из партии "Курс - социальная демократия", у которой 42 места в парламенте, левой партии "Голос" (...) с 27 местами и ультранационалистской словацкой национальной партии, у которой 10 мест в новом парламенте", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает, что партия Фицо сможет назначить премьер-министра Словакии и шесть министров: это дает политику возможность вновь стать главой правительства. "Голос" сможет утвердить спикера парламента и семь министров, а словацкая национальная партия - трех министров.

Дата приведения нового правительства к присяге неизвестна. Но Фицо заявил, что надеется представлять Словакию на следующем саммите ЕС в конце октября.

30 сентября в Словакии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых партия Фицо получила 22,9%. На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки, набравшая около 18%. Третье место с 14,7% получил "Голос" Петера Пеллегрини.

Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине. Он заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны, и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, он высказывался против вступления Украины в ЕС.

Фицо ранее уже занимал пост премьера Словакии - с 2006 по 2010 годы, а также с 2012 по 2018 год.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОАЛИЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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