Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8072 RUR   0.0174 GBR   2.0942 TRY   0.0613

Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

Карабах 12.10.2023 14:15

На строительство трансформаторной подстанции в Шуше направят 4 млн манатов

Управление государственного заповедника города Шуша направит 4 млн манатов на строительство трансформаторной подстанции для энергообеспечения жилых зданий, которые планируется возвести в южной жилой зоне-11.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Best Energy Group» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4,06 млн манатов.

Срок завершения выполнения работ по договору - до 10 апреля 2024 года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШУША, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР


Похожие новости


Алиев принял участие в открытии мечети Юхары Говхар Ага в Шуше Власти Азербайджана направят 40,5 млн на строительство еще 15 жилых домов в Шуше В Шуше строят жилой комплекс из 23 домов Алиев ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Шуше Объявлены тендеры на строительство 15 жилых домов в Шуше CONCO получила подряд на строительство жилых домов в Шуше Объявлены тендеры на строительство жилых домов в городе Шуша Структура Минкультуры Азербайджана направит свыше 2 млн манатов на работы в Шуше ГААД в 2024г завершит строительство второй автодороги в Шушу Минтруд начал работы для строительства Центра DOST в Шуше - Бабаев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az