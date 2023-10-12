На строительство трансформаторной подстанции в Шуше направят 4 млн манатов

Управление государственного заповедника города Шуша направит 4 млн манатов на строительство трансформаторной подстанции для энергообеспечения жилых зданий, которые планируется возвести в южной жилой зоне-11. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Best Energy Group» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4,06 млн манатов. Срок завершения выполнения работ по договору - до 10 апреля 2024 года. Р.Керимов

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