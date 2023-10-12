Премьер Польши опасается волны миграции и проникновения боевиков в Европу из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт между Израилем и движением ХАМАС приведет к притоку мигрантов в Европу, среди которых окажутся сторонники радикального ислама, террористы, заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Эта великая волна миграции принесет бойцов за ислам, террористов. Тысячи молодых мужчин будет мигрировать в Европу", - приводят его слова западные СМИ.
При этом СМИ напоминают, что в преддверии парламентских выборов в Польше 15 октября правящая партия "Закон и справедливость" (PiS) ставит в центр повестки миграционную проблему. Опросы показывают, что пока лидируют находящиеся у власти консерваторы из PiS. Отстаивающая либеральные взгляды "Гражданская платформа" идет на втором месте и, по некоторым данным, сокращает отставание.
Между тем, тема нелегальной миграции становится все более популярной в электоральной борьбе в Европе. Так, партия "Курс - социальная демократия" Роберта Фицо, победившая на выборах в Словакии 30 сентября, обещала усилить охрану границ страны.
В четверг стало известно, что Польша и Чехия до 2 ноября продлили действие режима усиленного контроля на границе со Словакией, введенного 4 октября. Кроме того, накануне власти Словакии до 3 ноября продлили усиленный контроль на границе с Венгрией.
Нелегалы с Ближнего Востока и Афганистана обычно попадают в Евросоюз через Сербию, откуда переходят в Венгрию - страну-члена ЕС. Словакия - транзитная страна на пути мигрантов в ФРГ, добавляют СМИ.
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