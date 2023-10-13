Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал

Банк Республика, один из ведущих банков страны, объявил финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие и в очередной раз подтвердил статус, как одного из лидеров банковского сектора страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы банка выросли на 20% и составили 1,86 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 26% и составил 149,7 млн. манат, превышая регулятивную норму почти в 3 раза.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года процентный доход Банка вырос более чем на 38%, достигнув 83,96 млн. манат, чистая операционная прибыль выросла на 47,5%, достигнув 35,64 млн. манат, а чистая прибыль банка увеличилась на 34,46% и составила 25,67 млн. манат.

По результатам 9 месяцев в депозитном портфеле банка также наблюдается сильный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года депозитный портфель банка вырос на 27,02% и составил 1,2 млрд. манат.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В2” с прогнозом “Стабильный” от агентства Moody’s.

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