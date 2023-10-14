Алиев и Татар выразили удовлетворение расширением связей между народами тюркского мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу Президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"На встрече было выражено удовлетворение расширением связей между народами тюркского мира, основанными на их исторической связи друг с другом, а также наличием возможностей для расширения сотрудничества между нашими народами в гуманитарной, культурной, образовательной и спортивной сферах", - говорится в сообщении.
Отметив роль Организации тюркских государств как эффективной платформы, Алиев выразил надежду, что народы тюркского мира продолжат развивать отношения в различных сферах.
Согласно сообщению, на встрече обсуждалась деятельность Турецкой Республики Северного Кипра в качестве члена-наблюдателя в рамках Организации тюркских государств.
"Было отмечено, что Турецкая Республика Северного Кипра уже долгое время является наблюдателем в Организации экономического сотрудничества и Организации исламского сотрудничества. Поэтому вполне логично, что Турецкая Республика Северного Кипра будет иметь статус наблюдателя при Организации турецких государств", - отмечается в информации.
Татар, в свою очередь, поздравил Алиева по случаю полного обеспечения суверенитета Азербайджана.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма, науки, образования и обмена студентами.
В.Алиев
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