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Внешняя политика 14.10.2023 12:20

Алиев и Татар выразили удовлетворение расширением связей между народами тюркского мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу Президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"На встрече было выражено удовлетворение расширением связей между народами тюркского мира, основанными на их исторической связи друг с другом, а также наличием возможностей для расширения сотрудничества между нашими народами в гуманитарной, культурной, образовательной и спортивной сферах", - говорится в сообщении.

Отметив роль Организации тюркских государств как эффективной платформы, Алиев выразил надежду, что народы тюркского мира продолжат развивать отношения в различных сферах.

Согласно сообщению, на встрече обсуждалась деятельность Турецкой Республики Северного Кипра в качестве члена-наблюдателя в рамках Организации тюркских государств.

"Было отмечено, что Турецкая Республика Северного Кипра уже долгое время является наблюдателем в Организации экономического сотрудничества и Организации исламского сотрудничества. Поэтому вполне логично, что Турецкая Республика Северного Кипра будет иметь статус наблюдателя при Организации турецких государств", - отмечается в информации.

Татар, в свою очередь, поздравил Алиева по случаю полного обеспечения суверенитета Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма, науки, образования и обмена студентами.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТРСС, ПРЕЗИДЕНТ

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