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Карабах 15.10.2023 22:53

Алиев ввел в строй после ремонта Суговушанское водохранилище

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе.

Председатель Госагентства водных ресурсов Заур Микаилов проинформировал президента Азербайджана о проделанной работе.

Суговушанское водохранилище и магистральные каналы были сданы в эксплуатацию в 1976 году. Общая емкость водохранилища составляет 5,86 млн кубометров. Длина верхней части плотины составляет 630 метров, высота – 28 метров, ширина – 10 метров.

Поскольку территория, где расположено водохранилище, 28 лет находилась под оккупацией, возникли серьезные трудности в водоснабжении земельных участков общей площадью более 96 тысяч гектаров, в том числе 24,5 тысячи га в Тертерском районе, 14,4 тысячи га в Агдеринском районе, 7 тысяч га в Геранбойском районе, 5,9 тысячи га в Евлахском районе, 12,6 тысячи га в Бардинском районе, 30 тысяч га в Агдамском районе, 2 тысяч га в Агджабединском районе. Проведенные на водохранилище ремонтно-восстановительные работы обеспечат улучшение оросительных работ на этих земельных участках.

Президент Алиев ввел в действие Суговушанское водохранилище.

На территории водохранилища построены новое административное здание и сторожевой корпус, ремонтная мастерская и насосная.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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