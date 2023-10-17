Промпроизводство в США в сентябре неожиданно выросло на 0,3%

Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.
Аналитики не ожидали изменения показателя, по данным Trading Economics.
В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о его росте на 0,4%.
Производство в перерабатывающей промышленности в сентябре повысилось на 0,4%. Эксперты отмечают, что масштабная забастовка работников автомобильной отрасли оказала ограниченное влияние на выпуск автомобилей и запасных частей к ним, который увеличился на 0,3%, пишет MarketWatch.
Подъем производства в горнодобывающей отрасли составил 0,4%. При этом в сфере коммунальных услуг показатель сократился на 0,3%.
В годовом выражении общий объем промпроизводства в США в прошлом месяце вырос на 0,1% при ожидавшемся падении на 0,8%. В августе данный показатель поднялся на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось прежде.
Использование производственных мощностей в сентябре повысилось до 79,7% по сравнению с 79,5% месяцем ранее. В настоящее время данный показатель совпадает со средним долгосрочным значением.
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