Промпроизводство в США в сентябре неожиданно выросло на 0,3%

Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Аналитики не ожидали изменения показателя, по данным Trading Economics.

В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о его росте на 0,4%.

Производство в перерабатывающей промышленности в сентябре повысилось на 0,4%. Эксперты отмечают, что масштабная забастовка работников автомобильной отрасли оказала ограниченное влияние на выпуск автомобилей и запасных частей к ним, который увеличился на 0,3%, пишет MarketWatch.

Подъем производства в горнодобывающей отрасли составил 0,4%. При этом в сфере коммунальных услуг показатель сократился на 0,3%.

В годовом выражении общий объем промпроизводства в США в прошлом месяце вырос на 0,1% при ожидавшемся падении на 0,8%. В августе данный показатель поднялся на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось прежде.

Использование производственных мощностей в сентябре повысилось до 79,7% по сравнению с 79,5% месяцем ранее. В настоящее время данный показатель совпадает со средним долгосрочным значением.