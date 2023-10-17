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Дальнее зарубежье 17.10.2023 22:11

США направляют к берегам Израиля группу из 4 тыс. морпехов и моряков

США отправили к побережью Израиля амфибийно-десантную группу в составе 4 тыс. морских пехотинцев и моряков на трех кораблях, сообщает во вторник The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Два представителя Минобороны на условиях анонимности заявили в ночь на вторник, что амфибийно-десантной группы "Батаан" из более чем 4 тыс. моряков и морских пехотинцев присоединится у берегов Израиля к растущей группировке ВМС США, которая включает два авианосца и их эскорт", - информирует издание.

Газета поясняет, что американские военные будут оставаться на борту кораблей на случай разрастания конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

В переброске участвуют два десантные корабля USS Bataan и USS Carter Hall, которые в понедельник находился в Оманском заливе. Третий корабль - десантный транспорт-док USS Mesa Verde - в тот момент направлялся через Средиземное море к Израилю.

Корабли доставят в регион 26-й экспедиционный отряд корпуса морской пехоты, служащие которого подготовлены для выполнения ряда задач, включая некоторые специальные операции.

Ранее во вторник шеф Пентагона Ллойд Остин приказал привести около 2 тыс. военнослужащих в состояние повышенной боевой готовности для их возможной отправки к новому месту назначения в связи с событиями на Ближнем Востоке. До этого, в ночь на вторник, CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил о переброске к берегам Израиля 2 тыс. морских пехотинцев США.

На прошлой неделе в восточную часть Средиземного моря прибыла ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. В минувшую субботу американское командование объявило об отправке в регион второй ударной авианосной группы во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.

7 октября базирующее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС совершило кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это израильская армия начала военную операцию против ХАМАС.

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Тэги: США, ДЕСАНТ, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕБРОСКА


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