Лондон продолжит применять санкции против Ирана и после отмены ряда ограничений СБ ООН

Власти Великобритании продолжат применять санкции против Тегерана несмотря на снятие ограничений в рамках резолюции СБ ООН, касающейся иранской ракетной программы, сообщили в британском МИД.

"Великобритания, наряду с ЕС, сохранит собственные санкции и секторальные ограничения и перенесет санкции, предусмотренные резолюцией СБ ООН, в автономный санкционный режим. Таким образом, Великобритания продолжит применять эти санкции против Ирана", - говорится в сообщении.

В британском ведомстве указали, что это решение является "пропорциональным и законным ответом на действия Ирана, направленные на эскалацию в ядерной сфере".

В МИД Ирана ранее сообщали, что Тегеран после отмены с 18 октября ограничений в отношении иранской ракетной программы вправе сотрудничать со всеми заинтересованными странами в данной сфере.

Резолюция СБ ООН, одобрившая заключенный летом 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ядерной программы, вводила пятилетнее эмбарго на торговлю оружием с Ираном и восьмилетние ограничения в отношении ракетной программы Исламской республики.