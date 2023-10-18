Лондон продолжит применять санкции против Ирана и после отмены ряда ограничений СБ ООН

Власти Великобритании продолжат применять санкции против Тегерана несмотря на снятие ограничений в рамках резолюции СБ ООН, касающейся иранской ракетной программы, сообщили в британском МИД.
"Великобритания, наряду с ЕС, сохранит собственные санкции и секторальные ограничения и перенесет санкции, предусмотренные резолюцией СБ ООН, в автономный санкционный режим. Таким образом, Великобритания продолжит применять эти санкции против Ирана", - говорится в сообщении.
В британском ведомстве указали, что это решение является "пропорциональным и законным ответом на действия Ирана, направленные на эскалацию в ядерной сфере".
В МИД Ирана ранее сообщали, что Тегеран после отмены с 18 октября ограничений в отношении иранской ракетной программы вправе сотрудничать со всеми заинтересованными странами в данной сфере.
Резолюция СБ ООН, одобрившая заключенный летом 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ядерной программы, вводила пятилетнее эмбарго на торговлю оружием с Ираном и восьмилетние ограничения в отношении ракетной программы Исламской республики.
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