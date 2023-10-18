Швейцария вслед за ЕС и Великобританией решила сохранить санкции против Ирана и после отмены ряда ограничений СБ ООН

Берн решил сохранить ряд ограничительных мер против Тегерана, несмотря на прекращение их действия на уровне СБ ООН, сообщается на сайте правительства страны в среду.

"Ввиду неспособности Ирана придерживаться ядерного соглашения (СВПД), Федеральный совет решил сохранить меры, которые действуют в настоящий момент", - говорится в заявлении правительства.

Сообщается, что в ЕС ранее также решили сохранить ограничительные меры, и потому решение Федерального совета Швейцарии совпадает с действиями Брюсселя. Речь идет о санкциях против физических и юридических лиц.

О решении сохранить ограничительные меры в среду сообщали и в Лондоне.