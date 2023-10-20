Баку и Лондон обсудили перспективы развития военного сотрудничества

В Баку прошли шестые штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании. «В рамках переговоров вопросы безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества», - сообщает Минобороны Азербайджана. Стороны также обсудили гуманитарные вопросы, а также предстоящие учения и тренинги по разминированию. Б.Рустамбеков

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