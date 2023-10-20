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Внешняя политика 20.10.2023 16:03

Баку и Лондон обсудили перспективы развития военного сотрудничества

В Баку прошли шестые штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании.

«В рамках переговоров вопросы безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Стороны также обсудили гуманитарные вопросы, а также предстоящие учения и тренинги по разминированию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ШТАБНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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