В Восточном Зангезуре к 2027 году будут построены свыше 30 населенных пунктов

К 2027 году в Джабральском, Губадлинском и Зангиланском районах планируется строительство 32 населенных пунктов, сообщил исполнительный директор службы по управлению, строительству и восстановлению №1 экономического района Восточный Зангезур Новреш Джафаров.

По его словам, до конца 2026 года в этих трех районах планируется строительство и восстановление трех городов, 5 поселков и 24 сел.

Б.Рустамбеков