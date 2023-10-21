США и Израиль рассматривают создание в Газе временного правительства при участии арабских стран

США и Израиль изучают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и с привлечением правительств арабских стран - после вытеснения из анклава палестинского движения ХАМАС, сообщает Bloomberg в субботу.
По словам источников агентства в американской администрации, обсуждение находится на ранней стадии и зависит от развития операции армии обороны Израиля против ХАМАС. В частности, важны результаты наземной операции израильских военных в секторе Газа.
Любой план, подобный созданию в Газе временного правительства, потребует поддержки властей арабских стран, что не гарантировано, отметили чиновники.
"Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что не намерены оккупировать сектор Газа, но они также заявляли, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после теракта 7 октября", - напоминает Bloomberg.
7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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