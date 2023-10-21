Около 100 тыс. человек вышли в Лондоне на демонстрацию в поддержку палестинцев

Порядка 100 тыс. человек приняли участие в марше в поддержку палестинцев, который прошел в субботу в центре Лондона, сообщает Associated Press со ссылкой на данные британской полиции.
Демонстранты собрались у Мраморной арки на углу Гайд-парка, а затем начали шествие к правительственному кварталу в районе улицы Уайтхолл. Активисты размахивали палестинскими флагами, призывали снять блокаду с сектора Газа и прекратить авиаудары по анклаву.
В Службе столичной полиции Лондона отмечают рост антисемитских настроений, а также увеличение количества преступлений против мусульман. Однако в ведомстве уточнили, что большинство протестной активности в городе проходит в рамках закона, без инцидентов.
В свою очередь, полиция Берлина запретила проводить пропалестинскую акцию, намеченную на воскресенье. Также ранее в субботу тысячи человек участвовали в Сиднее в марше в честь Палестины.
Накануне аналогичные акции проходили на Западном берегу реки Иордан, в Ливане, в Иордании и Ираке, в разных городах Египта, в Анкаре и Стамбуле, в Марокко, Индонезии, Малайзии и ЮАР.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
По данным палестинской стороны, с начала боевых действий в секторе Газа погибли не менее 4 тыс. человек, более 14 тыс. получили ранения. На Западном берегу реки Иордан погибли 84 палестинца и, по меньшей мере, 1,4 тыс. были ранены.
Привлеченные к совместным учениям авиационные средства ВВС Азербайджана и Турции провели тренировки
Азербайджанский и турецкий спецназ вывел из строя пункты командного управления условного противника
Байрамов рассказал послам стран ЕС в Азербайджане о перспективах мирного процесса между Баку и Ереваном
Премьер Ирака предупредил, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти на мировые рынки
Азербайджан и Казахстан обсудили укрепление экономических связей
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире