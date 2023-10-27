Лидеры стран ЕС решили усилить безопасность объектов инфраструктуры

Лидеры стран-членов ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за усиление безопасности жизненно важной инфраструктуры блока, говорится в итоговом заявлении.

"На фоне повреждения жизненно важной инфраструктуры в Балтийском море, вызванного внешними факторами, Евросовет отмечает необходимость утверждения эффективных мер для усиления стойкости и обеспечения безопасности жизненно важной инфраструктуры", - указано в нем.

Главы государств призвали к "всеобъемлющему и скоординированному" подходу в этом направлении.

В ночь на 8 октября на финско-эстонском газопроводе Balticconnector была выявлена утечка. В эту же ночь и примерно в это же время были повреждены кабели связи между Эстонией и Финляндией, а также Эстонией и Швецией. В связи с этими происшествиями НАТО сообщило о планах усилить охрану подводных коммуникаций в Балтийском море и проведении для этого дополнительных наблюдательных и разведывательных полетов.