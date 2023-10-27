Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7965 RUR   0.018 GBR   2.0635 TRY   0.0603

Цена на нефть

26.10 $/bbl +/- WTI 83.21 -2.18 Brent 87.93 -2.20

Дальнее зарубежье 27.10.2023 21:35

Латвия хочет предложить странам ЕС обсудить вопрос об ограничении импорта зерна РФ в страны Евросоюза

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече в пятницу с министром земледелия страны Армандом Краузе поддержал предложение главы ведомства обсудить на уровне Европейского союза (ЕС) вопрос об ограничении импорта российского зерна в страны блока, сообщает агентство ЛЕТА.

Стороны встретились для обсуждения приоритетов работы министра и текущей ситуации в сельскохозяйственном секторе, в том числе вопроса о сниженной ставке НДС на фрукты и овощи, сообщила представитель медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

Президент поддержал предложение обсудить вопрос об ограничении импорта российского зерна в ЕС при сохранении транзита в третьи страны, чтобы не ограничивать поставки продовольствия в страны Глобального Юга.

Обсуждая текущие события в отрасли, президент Латвии указал на потенциал развития сельскохозяйственных продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

"Во время своих региональных визитов я видел прекрасные примеры того, как агропредприятия работают над созданием продуктов с более высокой добавленной стоимостью, что приносит пользу как фермерам, так и потребителям, а также развивает местную экономику и ее разнообразие", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЕ, ЕС, РОССИЯ, ЗЕРНО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az