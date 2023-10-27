Латвия хочет предложить странам ЕС обсудить вопрос об ограничении импорта зерна РФ в страны Евросоюза

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече в пятницу с министром земледелия страны Армандом Краузе поддержал предложение главы ведомства обсудить на уровне Европейского союза (ЕС) вопрос об ограничении импорта российского зерна в страны блока, сообщает агентство ЛЕТА.
Стороны встретились для обсуждения приоритетов работы министра и текущей ситуации в сельскохозяйственном секторе, в том числе вопроса о сниженной ставке НДС на фрукты и овощи, сообщила представитель медиацентра канцелярии президента Элина Креса.
Президент поддержал предложение обсудить вопрос об ограничении импорта российского зерна в ЕС при сохранении транзита в третьи страны, чтобы не ограничивать поставки продовольствия в страны Глобального Юга.
Обсуждая текущие события в отрасли, президент Латвии указал на потенциал развития сельскохозяйственных продуктов с более высокой добавленной стоимостью.
"Во время своих региональных визитов я видел прекрасные примеры того, как агропредприятия работают над созданием продуктов с более высокой добавленной стоимостью, что приносит пользу как фермерам, так и потребителям, а также развивает местную экономику и ее разнообразие", - сказал президент.
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