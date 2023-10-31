Власти Азербайджана направят 3,7 млн манатов на создание временных жилых городков в В.Зангезуре

Публичное юридическое лицо (ПЮЛ) «Служба восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе» направит 3,7 млн манатов на создание трех временных жилых городков для служебного пользования.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ПЮЛ подписало соответствующий контракт на выполнение данных работ с ООО «Ricon».
Стоимость контракта составляет 3 млн 714,856 тыс. манатов.
По условиям, временные жилые городки должны быть созданы в течение 60 банковских дней.
Б.Рустамбеков
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